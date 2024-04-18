İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA

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