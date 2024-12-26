Bakan Yerlikaya, Iraklı Mevkidaşı Şammari ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, Iraklı Mevkidaşı Şammari ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlık'ta yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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