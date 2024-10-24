İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu! İkinci Teröristin de Kimliği Belli Oldu

Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri erkek, biri kadın iki terörist etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerden erkek olanının PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

Yerlikaya son açıklamasında ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem