İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Suç Örgütlerine Net Mesaj: Hiçbirine Geçit Vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerine yönelik mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, sosyal medya üzerinden bu yapıları cazip göstermeye çalışanlarla kesinlikle geçit verilmeyeceğini belirtti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal hesabından, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

‘HİÇBİRİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

"Sokak çetelerine, organize suç yapılarının uzantılarına ve bu karanlık çevreleri sosyal medya üzerinden cazip göstermeye kalkışanlara mesajımız açıktır, nettir, kesindir. Hiçbirine geçit vermeyeceğiz." diyen Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını anımsattı.

‘MUTLAKA HESAP VERECEKLER’

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır. Bu aziz milletin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine kast eden herkes hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Bu mücadele, devletimizin kararlılığının, milletimize verdiği huzur ve güven sözünün sahadaki ifadesidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum."

81 İlde Büyük 'Sosyal Medya' Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı81 İlde Büyük 'Sosyal Medya' Operasyonu, Yüzlerce GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Mustafa Çiftçi
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Saldırıya Uğrayan Türk Gemisiyle İlgili Açıklama: Haklarımızı Saklı Tutuyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Saldırıya Uğrayan Türk Gemisiyle İlgili Açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Beraberindeki Heyet ile Görüştü Bakan Gürlek Türkiye Barolar Birliği'ni Kabul Etti
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | ABD'ye Müzakere Yanıtı: İran Kendi Şartlarını Sundu İran'dan ABD'ye Müzakere Yanıtı, Kendi Şartlarını Sundu
AK Parti ve Muhalefet TBMM'de Anlaştı: Kripto Varlıklara Vergi Düzenlemesi Geri Çekildi Kripto Varlıklara Vergi Düzenlemesi Geri Çekildi
Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonu: 6 Kişi Serbest, 4 İsim Tutuklandı, 3 Kişiye Ev Hapsi 6 Kişi Serbest, 4 İsim Tutuklandı, 3 Kişiye Ev Hapsi
MHRS'de Büyük Tehlike: Binlerce Kişi Risk Altında! Bu Hatayı Yapan Parasını Kaybediyor MHRS'de Büyük Tehlike: Binlerce Kişi Risk Altında! Bu Hatayı Yapan Parasını Kaybediyor
TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu