İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildiğini paylaştı.
Yerlikaya'nın o paylaşımı;
HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗
Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️
⚠️Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ediyor.
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek❗️
🚩Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında1 olmak üzere toplam 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷
TERÖR VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK❗️