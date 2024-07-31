İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Yerlikaya'nın o paylaşımı;

HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗

Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️

⚠️Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ediyor.

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek❗️

🚩Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında1 olmak üzere toplam 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

TERÖR VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK❗️

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Ali Yerlikaya Terörle Mücadele
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