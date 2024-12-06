İçinde Kimyasal Malzeme Bulunan 6 Katlı Binada Yangın Paniği! Faciadan Dönüldü

Zeytinburnu’nda içinde kağıt, boya ve kimyasal malzeme bulunun 6 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında binada hasar oluştu.

İçinde Kimyasal Malzeme Bulunan 6 Katlı Binada Yangın Paniği! Faciadan Dönüldü

Zeytinburnu'nda 2. Matbaacılar Sitesi’ndeki, içinde kağıt, boya ve kimyasal malzeme bulunun 6 katlı binanın asansörü tamir edilirken yangın çıktı. İhbar üzerine çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 katlı binanın asansöründe çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçinde Kimyasal Malzeme Bulunan 6 Katlı Binada Yangın Paniği! Faciadan Dönüldü - Resim : 1

Metin Gök, yangının bakım sırasında başladığını belirterek “Asansör yanmış. Önce sitenin görevlileri müdahale etti. Çalışanlar dumanları görünce binadan çıktı” dedi.

İçinde Kimyasal Malzeme Bulunan 6 Katlı Binada Yangın Paniği! Faciadan Dönüldü - Resim : 2

Kaynak: AA

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