İçi Dolu Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Topuna Döndü

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Adana'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü Damlama mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek 30 yolcunun tahliye edilmesini sağladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı, otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA