İçi Dolu Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Topuna Döndü

Samsun'dan Adana'ya giden yolcu otobüsü seyir halindeyken alev topuna döndü. 30 yolcunun tahliye edilmesiyle büyük bir facia atladıldı.

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İçi Dolu Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Topuna Döndü

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Adana'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü Damlama mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

İçi Dolu Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Topuna Döndü - Resim : 1

Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek 30 yolcunun tahliye edilmesini sağladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

İçi Dolu Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Topuna Döndü - Resim : 2

Ölen ya da yaralananın olmadığı, otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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