İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye bir operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

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İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişi Hakkında Tutuklama KararıİBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişi Hakkında Tutuklama KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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İBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı İBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişiye Tutuklama
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