İBB’nin yıkım ve 11 milyon liralık para cezası için yürütmeyi durdurma kararı

İBB’nin 2 sene önce imara aykırı olarak belirtilen kısımları yıktığı ve 11 milyon Türk Lirası (TL) imar para cezası kestiği işlem hakkında işletmecinin açtığı davada karar çıktı. BirGün'den Okan Yücel'in haberine göre İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Sarıyer’deki restorana uygulanan yıkım ve para cezası işlemi için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme’nin kararında atıfta bulunulan bilirkişi raporuna göre, yapı tatil tutanağı ve İBB Encümen kararında belirtilen imara aykırı yapıların tamamı yıkılmasına rağmen yıkım işlemi daha sonra da devam etti.

Hükme esas olduğuna kanaat getirilen bilirkişi raporunda imar cezası hesaplama raporunda yapılan imara aykırı alan ve yapı sınıfı tespitinin hatalı olduğu, para cezasının da hatalı şekilde hesaplandığı aktarıldı.



Mahkeme, imar mevzuatına aykırı alan miktarının fazla hesaplandığını ve bir kısmının yapı sınıfının da yanlış belirlendiğini belirterek verilen para cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İBB’nin bir hafta içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor. İtirazın kabul edilmesi halinde yürütmeyi durdurma kararı kaldırılabilir.