İBB'nin AKP Döneminde AKP'li İlçe Belediyelerine Arsa Kıyağı: Tam 350 Milyon 650 Bin 702 TL!

AKP döneminde İBB'nin AKP'li ilçe belediyelerden 13 arsa satın aldığı ortaya çıktı. Arsaların neden alındığı ise bilinmiyor.

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İBB'nin AKP Döneminde AKP'li İlçe Belediyelerine Arsa Kıyağı: Tam 350 Milyon 650 Bin 702 TL!

2004 yerel seçimlerinde AKP’den aday olan Kadir Topbaş, yüzde 45,32 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Kadir Topbaş 2017 yılında görevinden istifa etti ve yerine İBB Meclisi'nin seçtiği Mevlüt Uysal geldi. 2019 yerel seçimlerine kadar Uysal'ın görevi devam etti. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde ise Ekrem İmamoğlu zirveyi göğüsledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik düzenlenen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı.

İBB'nin AKP Döneminde AKP'li İlçe Belediyelerine Arsa Kıyağı: Tam 350 Milyon 650 Bin 702 TL! - Resim : 1

İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddialarıyla tutuklanmasının ardından İBB'nin önceki dönemde düzenlediği ihaleler, alım satımlar gündem olmaya başladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2014-2019 yılları arasında İBB, AKP’li ilçe belediyelerden 13 arsa satın aldı.

Sayıştay, kendi giderlerini karşılayamayan İBB'nin bu arsalar için 350 milyon 650 bin 702 TL ödediğini tespit etti. Arsaların hangi amaç ve gerekçeyle alındığı ise bilinmiyor.

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Kaynak: Sözcü

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