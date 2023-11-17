İBB'den kritik baca uyarısı: Kış aylarında bunlara dikkat etmeniz gerekiyor

Ev ve işyerlerindeki ısıtma ve pişirme sistemlerinin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için baca temizliği kritik öneme sahip. Kirli ve tıkalı bacalar, yangın tehlikesini artırırken zararlı gazların ev ve iş yerlerinin içine sızmasına neden olabiliyor.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BACA TEMİZLİĞİNİ UNUTMAYIN

Temizlenmiş bir baca ise, ısıtma ve pişirme sistemlerinin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle güvenli bir baca çekişi sağlamak ve bacadan kaynaklı yangınları engellemek için yılda en az bir kez itfaiyenin yetkilendirdiği baca temizleme şirketlerine, bakımını ve periyodik temizliğini yaptırmak gerekiyor.

İstanbul il sınırları içindeki tüm binaların ısıtma ve pişirme sistemlerindeki bacaların periyodik temizlik işlemleri İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetki belgesi verilen şirketler tarafından yapılıyor.