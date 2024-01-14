İBB'den depremzede üreticilere destek

Hatay’da depremden etkilenen üreticilere destek olan İBB, onların ürünlerini satın alıp İstanbul'da sattı.

İBB'den depremzede üreticilere destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hatay’da depremden etkilenen üreticileri desteklemeye yönelik olarak 17 bin 500 kg limon ve 17 bin 500 kg mandalina olmak üzere toplam 35 bin kilogram narenciye satın aldı.

Satın alınan mandalina ve limonlar sosyal ve ekonomik dezavantaj durumu gözetilerek 28 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbullulara ulaştırıldı.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Narenciyeler hanelerin yanı sıra Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocukların ailelerine de ulaştırıldı. Merkezlerde çocuklar ile yapılan limonata yapım etkinliği ile de çocukların gelişimine katkıda bulunuldu.

İBB'den depremzede üreticilere destek - Resim : 1

İBB'den depremzede üreticilere destek - Resim : 2

Kaynak: ANKA

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