İBB Yurt Ücretlerine Dev Zam

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması gündeme alındı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

YURT ÜCRETLERİNE YÜZDE 35 ZAM

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi.

ZAMLI TARİFE 1 EYLÜL 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: AA