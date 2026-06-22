İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ın Kaçırılma Olayıyla İlgili 6 Şüpheliye Tutuklama Talebi

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama talep edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri biten şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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