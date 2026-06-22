İBB Yöneticisi Erhan Karaal Dehşeti Hastanede Anlattı: '500 Kilo Altın İstediler, Beni Öldüreceklerdi'

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de evinin önünden kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan ve hastanede tedavisi süren Karaal’ın ifadesi, organize dehşeti gözler önüne serdi. Kendisini kaçıranların "Sende para çoktur" diyerek tam 500 kilogram altın istediklerini belirten Karaal, polis ekiplerine "Beni öldürmeye hazırlanıyorlardı" dedi.

'KÜLTÜR AŞ'NİN BAŞINDASIN, PARA VARDIR'

4 gün önce saat 21.30 sıralarında sahile gitmek için evinden çıktığı sırada zorla bir araca bindirilerek kaçırılan Erhan Karaal, kaldırıldığı hastanede polise yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kimliğini bilmediği kişilerce sürekli araç değiştirilerek gizli bir yere götürüldüğünü belirten Karaal, tutulduğu süre boyunca acımasızca darbedildiğini söyledi:

"Bana 'Sen Kültür A.Ş.’nin başındaki kişisin, sende çok para vardır' dediler. Önce 300 kilo, ardından baskıyı artırıp 500 kilo altın istediler. Olmadığını söylediğimde inanmayıp beni sürekli dövdüler. Öleceğimi düşündüm."

Erhan Karaal’ın ifadesini alan polislere zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan şüphelilerin yakın zamanda kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini söylediği de belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Çevik Kuvvet ekiplerinin eşlik ettiği iki ayrı araçla Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında Karaal’ın başında silahla nöbet tutarken suçüstü yakalanan şüphelilerden İ.A. ise suçlamaları reddederek şunları söyledi:

"Beni Balıkesir’den çağırdılar. Önce bungalovda, sonra başka bir evde kaldım. Talimat gelince yanıma azık alıp mağdurun tutulduğu yere bekçi olarak gittim. Olayın detayını bilmiyordum, polisler beni orada yakaladı."

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Polis soruşturmasında Erhan Karal’ı kaçıran kişilerin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi. Yurt dışından aldıkları talimatla eylemi gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA