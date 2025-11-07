İBB 'Yolsuzluk' Soruşturmasında Flaş Gelişme! CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı belirlendi.

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği de tespit edildi. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından dün gözaltına alınmıştı.

ORHAN GAZİ ERDOĞAN TUTUKLANDI

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Orhan Gazi Erdoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP’li ismin tutuklandığı soruşturma kapsamında, 24 Ekim’den bu yana “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştiriliyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısı 21’e yükseldi, 10 kişi ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim’de yaptığı ilk açıklamada; ”İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanununa muhalefet" gibi suçlardan 15 kişinin gözaltını alındığını açıklamıştı. Bu kapsamda 15 kişi “kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek”, “vergi usul kanuna muhalefet” ve “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. 6 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmıştı.

30 Ekim’de aynı kapsamda düzenlenen operasyonda da aynı suçlamalarla toplamda 5 kişi daha gözaltına alınmıştı. İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmıştı.

Kaynak: İHA