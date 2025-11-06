İBB Soruşturmasında İfadesi Alınan 5 Gazeteciye Yurt Dışına Çıkış Yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınmasını istedi. “Yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” iddialarıyla ifade veren gazeteciler, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatı verildi.

Gazeteciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla ifade verdi. Soruşturmanın, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” olarak adlandırılan yapılanmaya ilişkin yürütüldüğü belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

GAZETECİLERE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Emniyetteki işlemlerin ardından gazetecilerin ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

