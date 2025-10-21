İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! 210 Personel İfadeye Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye bünyesindeki iştiraklerde çalışan 210 kişiyi ifadeye çağırdı.

SADECE MEVCUT ÇALIŞANLAR DEĞİL...

İfadeye çağrılanlar arasında sadece mevcut çalışanlar değil, AK Parti döneminde görev yapmış bazı isimlerin de bulunduğu belirtildi. Son iki gün içinde ifade çağrılarında dikkat çeken bir artış yaşanırken, ifade verenler hakkında şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Yaklaşık iki aydır süren ifade sürecinin, soruşturmanın derinleşmesi ve iddianamenin hazırlanmasının ardından hız kazandığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV