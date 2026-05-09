İBB Soruşturmasında 7 İsim Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik dün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29 u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ağaç A.Ş. ve Peyzaj A.Ş operasyonunda gözaltına alınan isimlerden emniyette ifade işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi