İBB Soruşturmasında 25 Tutuklama

İBB iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirildi. Soruşturma doğrultusunda, 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde 18 Mayıs Pazartesi günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı, 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürdüğü belirtildi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne güvenlik önlemleri altında getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

