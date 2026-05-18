İBB Soruşturmasında 11 Tutuklama Talebi

İBB soruşturması kapsamında "ihalede usulsüzlük" suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 12'si yakalandı.

11 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 11’i hakkında tutuklama talep edilirken, 1 kişi hakkındaki adli kontrol talep edildi.

Tutuklamaya sevk edilenler:

* Ayhan Taş (Daire Başkanı)

* Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü)

* Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü)

* Menderes Çakmak (Mühendis)

* Erkan Kavlak (Tekniker)

* Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı)

* İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

Adli kontrole sevk edilenler:

* İsmail Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi) — Sağlık sorunları nedeniyle konutu terk etmeme yönünde adli kontrol sevk.

Kaynak: Habertürk

