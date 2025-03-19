İBB Soruşturması İlbak Ailesine Uzandı: İktidara Yakınlığıyla Biliniyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sabah başlatılan geçiş çaplı operasyon kapsamında CNBC-e'nin bünyesinde bulunduğu İlbak Holding'in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ile Ali İlbak ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi.

TÜRKİYE’NİN REKLAMCISI OLARAK BİLİNİYOR

İlbak Holding’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileri Ekrem İmamoğlu döneminden daha eskiye dayanıyor. İlbak Holding, İBB’nin açık hava reklam panolarını işletirken, şirketin AKP’ye yakın olduğu biliniyor.

Türkiye'nin reklamcısı olarak tanınan İlbak’a, ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtilirken, operasyonun genişleyebileceği iddia ediliyor.

ABDULLAH GÜL’ÜN BABASIYLA İŞ İLİŞKİLERİ

Eski Cumhurbaşkanı ve AKP kurucusu Abdullah Gül’ün babasının İlbak Holding ile olan bağı 2007 yılından 300 reklam panosunun haksız olarak elinden alındığını iddia eden Ada Medya’nın başvurusuyla gündeme gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Kültür A.Ş.’nin Ströer-İlbak Firması’na devrettiği billboardlardan TCDD mülkiyetindeki 300’ünün haksız olarak elinden alındığını iddia eden Ada Medya, Rekabet Kurulu’na ve yargıya başvuru yapmıştı.

CHP AFİŞLERİNİ ASMAMAKLA SUÇLANMIŞTI

Reklamcılık sektöründeki etkisiyle bilinen İlbak Holding, 2018 yerel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, şehir merkezlerinde CHP reklamlarına yer vermemekle de suçlanmıştı.

MUSTAFA İLBAK KİMDİR?

Mustafa İlbak 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO pozisyonuna geldi.

Halen aynı şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettiren İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurullarında bulunuyor.

İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama , Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı,Fokus İnşaat&Turizm, İlbak Madencilik ile Galatasaray Mağazacilik ve Sportif AŞ; İlbak’ın halen yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi