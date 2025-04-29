İBB Operasyonunda Gözaltına Alınanların İfade İşlemlerinde Sona Gelindi

İBB'ye yönelik ikinci operasyonlarda gözaltına alınan 48 kişinin ifade işlemleri tamamlanmak üzere. Son olarak Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesinin alınmaya devam edildiği belirtildi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in ifadeleri tamamlandı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
İBB Operasyonunda Gözaltına Alınanların İfade İşlemlerinde Sona Gelindi

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların ifade işlemleri bitmek üzere. 48 kişinin ifadelerinin ardından sulh ceza hekimliğine sevk edilecek. 17 savcının görevlendirildiği ifade işlemlerinin ardından bazı savcılar Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in ifadeleri tamamlandı. Son olarak Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesinin alınmaya devam edildiği belirtildi.

'İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE ALINDI'

Gözaltı süresi dolduğu gerekçesiyle ev hapsi talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk edilen dört kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılanlar arasında İSPER uzmanı Songül Çar, iş insanları Fikret Şimşek ile Yılmaz Şimşek olduğu belirtildi.

Serbest bırakılan diğer kişinin isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

İBB bürokratlarına yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar hakkında "Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" iddiaları bulunuyor.

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