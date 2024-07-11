İBB Meclisi'nde Kavga Çıktı: Oturuma Ara Verildi
İBB Meclisi'nde AKP ve CHP grupları arasında çıkan tartışmaya Meclis 1’inci Başkan Vekili Nuri Aslan, "Siz bana müsaade edin, ben ona haddini bildiririm" diyerek müdahale etti. AKP'lilerden tepki geldi. İBB Meclisi'nin oturumuna ara verildi.
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İBB Meclisi Temmuz ayı 3’üncü oturumunda, AKP ve CHP grupları arasında tartışma çıktı. Meclis 1’inci Başkan Vekili Nuri Aslan, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile CHP Bahçelievler Meclis Üyesi Gencay Özcan arasındaki polemiğe müdahale etti.
Bahadır, "Siz bana müsaade edin, ben ona haddini bildiririm" dedi. Aslan'ın bu sözlerine AKP Grubu tepki gösterdi. Mecliste, kısa süreli gerginlik yaşandı.
AKP ve CHP arasında çıkan gerginlikten sonra İBB Meclisi bugünkü oturumuna ara verdi.
Kaynak: DHA
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