İBB Meclisi'nde 'Azmanbüs' Tartışması: 'İlk Ben İmza Atarım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Adalar ilçesinde uygulamaya koyduğu ve adalıların ‘azmanbüs’ olarak adlandırdığı elektrikli minibüsler büyük tartışmalara konu oldu.

‘Azmanbüs’ler İBB Meclisi’nde de gündeme getirildi. Ada halkının karşı çıktığı araçlara ilişkin CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, “Adalıların benimsediği Adabüs’lerin hizmet verememesinin sebebi, UKOME’de bu araçların tescillerinin uzatılamaması” ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi’nin temmuz ayı birinci oturumu Saraçhane’deki yerleşkede yapıldı. Oturumda, Adalar ilçesindeki toplu ulaşımda kullanılan araçlar tartışma konusu oldu. “Adabüs” adı verilen, alanın dokusuna uygun olmadığını savunan yerli halkın “Azmanbüs” adını taktıkları ulaşım aracına ilişkin AKP Sultangazi Meclis üyesi Cemil Keskin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Keskin, Adalar sakinlerinin talepleri hiçe sayılarak motorlu taşıtların kullanılmaya başlandığını söyledi. Ulaşım ücretlerinin diğer ilçelere göre daha fazla olduğuna da dikkati çeken Keskin, “Trafik sorununa çözüm, vatandaşlarımız tarafından ‘Azmanbüs’ diye adlandırılan minibüsler midir? 65 yaş üstü, öğretmen, öğrenci indirimleri; araçtan araca geçişlerde kent içinde uygulanan aktarma indirimleri Adalar ilçemizde uygulanmakta mıdır” sorularını yöneltti.

'İLK BEN İMZA ATARIM'

Toplantıda olan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, faytonların Meclis’te alınan oy birliği kararla kaldırıldığı süreci anımsatarak, “75-80 bine varan 5 aylık nüfusumuz var ve korkunç bir ulaşım sorunumuz var. Bu araçların tescillenmeme sorunu, UKOME’nin ve ilgili bakanlığın tescil şartı sorunudur. Adanın dokusuna uygun aracın ilgili bakanlık tarafından onaylandığında bugün mevcut çalışan minibüslerimizin İstanbul’un herhangi bir yerinde tekrar kullanılacağı aşikar. Minibüs, görüntü olarak yakışmıyor Adalar’a ama yaşanan bir kaos var. Bu kaosu da çözmek, her ilçede olduğu gibi büyükşehir belediyesinin görevi. Büyükşehir belediye başkanımızla bu konuda çok sık toplantılar yaptık. Adanın dokusuna uygun aracın tasarlanıp ilgili bakanlık tarafından müsaade çıksın, belediye başkanı olarak ilk başta ben imza atarım” dedi.

'TESCİLİ VEREN BAKANLIK GÖREVLİLERİ'

Konuya ilişkin oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise şunları söyledi:

“Faytonlar kaldırıldıktan sonra ortada boşluk vardı. Toplu ulaşım görevini de büyükşehir, İETT yapmak durumunda, kanuni olarak verilmiş bu görevi yerine getirmek durumunda. Adabüs olarak araçlar UKOME’den her yıl uzatma alarak ve birer yıllık sürelerle oradaki toplu ulaşımı gerçekleştiriyordu. En son yapılan UKOME toplantısında İETT’nin uzatma talebi kabul edilmedi. Adalıların benimsediği Adabüs’lerin hizmet verememesinin sebebi, UKOME’de bu araçların tescillerinin uzatılamaması. Adalar’da faytonları kaldıran da İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, ilgili bakanlık. Tescili verenler de ilgili bakanlık görevlileri, UKOME’de de onların çoğunlukları var. Oradaki durum budur.”

Konuşmaların ardından önergenin başkanlık makamına sunulması oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA