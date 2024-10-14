İBB Meclisi’nde 'Alkol' Krizi! AKP Sosyal Medya Yalanını 'DSÖ Verisi' Diye Savundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekim ayı meclis toplantılarında AKP ile CHP grubu arasında içki tartışması yaşandı. AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Yeşilay’ın verilerini Dünya Sağlık Örgütü istatistiği olduğunu öne sürerek kadına yönelik şiddet vakalarında faillerin yüzde 70 oranla alkollü olduğunu belirtti.

CHP Meclis üyesi Rahşan Sertkaya da söz konusu verinin DSÖ ile alakası olmadığını şu şekilde açıkladı:

“2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı bir konuşmada, herhangi bir referans vermeden kadına yönelik şiddetin yüzde 70’inde failin alkollü olduğunu belirtiyor. Sonra bu sosyal medyada Dünya Sağlık Örgütü verisi gibi yayılıyor. Teyit siteleri de bu verinin Dünya Sağlık Örgütü’ne ait olmadığını açıklıyor, böyle bir raporun bulunmadığını açıklıyor.”

Sertkaya, kadına yönelik şiddette faillerin cezalandırılması gerektiğini söyledi. Sertkaya, 2017 yılında Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin Menzil Şeyhi Muhammed Saki Erol’un ‘Aile Saadeti’ isimli kitabın dağıtımını yaptığını ve kitapta “Kadının nasıl dövülmesi gerektiğinin” işlendiğini hatırlattı.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI’

Gündem dışı yapılan konuşmalarda AKP Meclis Üyesi Işıl İlgin Oktay da söz alarak İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı. Türkiye’nin İstanbul sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden olduğunu hatırlatarak LGBTİ bireyleri hedef gösteren Oktay “İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden birisiyiz. Bir kadının ölümü değil tek bir gözyaşı olmasa keşke. İstanbul sözleşmesi LGBTİ propaganda aracına dönüştürüldü ve toplumun genel ahlakını zedelemeye yönelik kullanıldı” dedi.

CHP Meclis üyesi Filiz Akyol Akar şöyle yanıt verdi:

“İnfaz düzenlemeleriyle katiller, tecavüzcüler dışarı çıkarıldı. Samimi değilsiniz. İstanbul sözleşmesi iktidara yükümlülükler getiriyordu. Bunları üstlenmek istemediniz. İstanbul sözleşmesinden bu nedenle çıkıldı.”

Kaynak: Gerçek Gündem