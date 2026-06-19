Türkiye'yi Sarsan Kaçırma Olayında Yeni Detaylar: İhale Baskısı ve Şantaj İddiası

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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah saatlerinde kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçırıldığı gün Silivri’de davası bulunan Erhan Karaal’ın akşam eve geldiğinde eşi ve kızıyla sahile yürüyüşe gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

EŞİNE 'PARA OLDUĞUNU BİLİYORUZ' TELEFONU

Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal’ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

İKİ MÜTEAHHİTTEN İHALE BASKISI

Soruşturmada Erhan Karaal’ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi.

Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal’e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.

4 FARKLI ADRESTE SAKLAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgililerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polis diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal’ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna ktıkları ardından Erhan Karaal’ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

20. ADRESTE KURTARILDI

Şüphelileri yakalamak için Kocaeli ve Yalova ve İstanbul’da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karsal’ın Tuzla’da boş bir depoda tutulduğu belirlendi.

Başında silahlı bir kişi beklediği tespit edilen Erhan Karsal’ı kurtarmak için operasyon yapıldı. Baskında elleri ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karal’ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahlı şüpheli de gözaltına alındı. 1999 doğumlu İ.A'nın; yağma, kasten yaralama olmak üzere 22 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

8 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışmalarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 8 kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İYİLEŞTİKTEN SONRA İFADESİ ALINACAK

Öte yandan kurtarılan Erhan Karael, kendisini kurtaran polislere "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi.

Kaçırıldığı süre boyunca darbedilen ve susuz kaldığı belirlenen Erhan Karael’in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Erhan Karael’in durumunun iyileşmesinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA