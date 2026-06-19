İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçılma Anı Ortaya Çıktı: İşte Tutulduğu Yer

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Olay, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında Feyzullah Mahallesi Sidar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Erhan Karaal'ın bulunması ve onu kaçıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ERHAN KARAAL BULUNDU! GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.

KAÇIRILMA ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜ

Şüpheliler Maltepe’den kaçırdıkları Erhan Karaal’ı evinden 41 KM uzaklıktaki bu depoya benzeyen yere getirdikleri belirtildi. Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırıldığı ana ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Evinin önünde yürüyen Karaal'ın yolunun bir şüpheli tarafından kesildiği ardından 3 kişi tarafından zorla araca bindirildiği görülüyor.

Kaynak: Sabah