İBB Duyurdu, Toplu Taşımaya '25 Kasım' Yasağı!

İstanbul Valiliği'nin "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında Beyoğlu'nda yapılacak eylemleri engellemek için getirdiği yasak sonrası İBB'den açıklama geldi. Bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar birçok toplu ulaşım aracı işletmeye kapalı olacak veya istasyonlarında değişiklik olacak.

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İBB Duyurdu, Toplu Taşımaya '25 Kasım' Yasağı!

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında Beyoğlu ilçesinde düzenlenmesi planlanan yürüyüş ve etkinliklere İstanbul Valiliği’nden yasak geldi. Bununla birlikte ilçeye girişler de engellenmeye çalışılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı toplu ulaşım araçlarının işletmeye kapalı olacağı ya da hatlarında değişiklik olacağı bildirildi.

İBB Duyurdu, Toplu Taşımaya '25 Kasım' Yasağı! - Resim : 1

YASAK VE DEĞİŞİKLİKLER

Açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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