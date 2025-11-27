İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu? Önce Verildi Sonra İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB'ye yönelik davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta olacağı iddia edilirken, Başsavcılık; İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi'nin henüz tensip işlemi yapmadığını yalnızca "iddianamenin kabulü kararını" verdiğini duyurdu.

Açıklamada duruşma tarihi verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İBB davasına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve iddianame kapsamında 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlardan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenmişti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık açıklamasında ise, "İmamoğlu Suç Örgütü'ne dair iddianameye ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır. Yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

