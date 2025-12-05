İBB Davasındaki İlk Tutukluluk İncelemesinde Karar

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı. Sanıkların ayrı ayrı tutukluluklarının devamına karar verilirken, dosyadaki kimse hakkında da tahliye kararı verilmedi.

23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarındada bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında iddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme sanıkların ayrı ayrı tutukluluklarının devamına karar verdi, dosyadaki kimse hakkında tahliye kararı verilmedi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İBB iddianamesi 11 Kasım'da hazırlanmış, 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Kasım'da kabul edilmişti.

3739 sayfalık İBB iddianamesi, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi faaliyetlerini, bu kapsamda geliştirdiği ilişkileri ve bunlarla bağlantılı olduğu öne sürülen mali hareketleri konu alıyor. Dosya resmi olarak “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Soruşturması” şeklinde isimlendiriliyor.

İddianamede 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, “suç” olarak nitelendirilen 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

