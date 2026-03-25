İBB Davasında Reddi Hakim Talebi Reddedildi

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB davasında üçüncü hafta, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Duruşmanın başında bazı sanık avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ilişkin reddi hakim talebinde bulunmuş, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, reddi hakim talebi reddedilmişti. Bazı sanık avukatları, talebin geri çevrilmesine yönelik ara karara itiraz etti.

ÜST MAHKEMEDEN KARAR GELDİ

İtiraz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenmek üzere, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, "incelenen dosya kapsamına göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/318 esas sayılı dosyasında reddihakim talebinin geri çevrilmesine yönelik 9 Mart 2026 tarihli ara kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmederek, yerinde görülmeyen itirazlarının ayrı ayrı reddine oy birliğiye" karar verdi.

Karar doğrultusunda, İBB davasında mevcut heyet yargılamaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi