'İBB Davası'nda Mahkemeden Başsavcılığa Flaş Talep Yazısı: Duruşmanın Beşinci Oturumu Başlamadan Bitmişti

İBB Davası'na bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık savunmalarının tamamlanabilmesi ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun sürdürülebilmesi amacıyla salona alınacak kişilere yönelik tedbir uygulanmasını istedi. Yazıya göre, davanın 1’inci celsesinin 6’ncı oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri alınacak.

İBB Davası'nı gören İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, bugünkü “vekalet” tartışmasının ardından duruşmayı başlamadan sonlandırmıştı.

MAHKEMEDEN BAŞSAVCILIĞA MÜZEKKERE YAZISI

Mahkeme, duruşmanın ertelenmesinden hemen sonra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazdı.

6’ncı oturumu öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi. Mahkeme, yargılamanın “sağlıklı biçimde yürütülebilmesi”, sanık savunmalarının tamamlanabilmesi ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun sürdürülebilmesi amacıyla salona alınacak kişilere ilişkin tedbir talep etti.

Mahkemenin yazısında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma haklarının gözetildiği belirtildi. Bu çerçevede, yargılamanın duruşma düzenine uygun şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

BU İSİMLER DIŞINDA KİMSE SALONA ALINMAYACAK

Yazıya göre, davanın 1’inci celsesinin 6’ncı oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri alınacak. Ayrıca, daha önce belirlenen kapsam çerçevesinde basın mensuplarının da duruşmayı takip edebileceği ifade edildi.

‘SADECE 1 YAKIN ALINSIN’ TALEBİ

Mahkeme, tutuklu sanıkların ise 1’inci veya 2’nci derece yakınlarından yalnızca bir kişinin salona alınmasını istedi. Yazıda, sayılan kişiler dışında kalanların duruşma salonuna kabul edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Kaynak: Cumhuriyet

