İBB Davasında Görüntü-Ses Kaydı Alanlara Soruşturma

İBB'ye yönelik yolsuzluk davası duruşması sırasında ses kadı ve görüntü alınarak sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İBB Davasında Görüntü-Ses Kaydı Alanlara Soruşturma
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda görülen duruşması sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 1 No’lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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