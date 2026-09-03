İBB Davasında Görüntü Çekenlere Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' davasının duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

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İBB Davasında Görüntü Çekenlere Soruşturma
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasında bazı kişilerin görüntü kaydı aldığını tespit etti. Duruşma sırasında çekilen görüntülerin daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirlendi.

Bunun üzerine görüntüleri ve sesleri duruşma sırasında yetkisiz şekilde kaydeden ve sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve paylaşan kişilerin tespit edilmesi için gerekli işlemlerin yürütüleceğini bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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