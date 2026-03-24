İBB Davasında Dokuzuncu Gün: Resul Emrah Şahan Savunma Yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanıklı davada dün üçüncü haftaya girildi. Yargılama bugün, ilk celsenin dokuzuncu oturumuyla devam ediyor.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

RESUL EMRAH ŞAHAN SAVUNMA YAPACAK

Davanın bugün Şişli Belediyesi’ne yönelik suçlamalarla, ilk olarak eski belediye danışmanlarından Akın Ertürk, daha sonra ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.

İddianamede, Şahan için çeşitli suçlamalar kapsamında 35 yıldan 91 yıla kadar ceza talep ediliyor.

İşte davadan sıcak gelişmeler...

10.51 AVUKATLARDAN VEKİL KARARINA TEPKİ

Sukas'ın avukatlarından Kaptan Yılmaz, "Vekiller içeri giremiyor. Sizin şifai talimatınız var mı? Bu sorunu çözmenizi rica ediyoruz" dedi. Mahkeme başkanı, "Biz daha önce gerekli işlemlerin yapılması için Basşavcılığa müzekkere yazdık" diye konuştu.

Yılmaz'ın, "Yani sizin şifahi talimatınız yok mu? Jandarma öyle beyan ediyor çünkü" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sizin müvekkilinizle ilgili bir sorun yok. Savunmanıza devam edin" dedi. Yılmaz, "Avukat olarak, duruşmanın aleniyeti beni de ilgilendiriyor Sayın Başkanım. Ben yalnızca bir soru sordum. Şifahi talimatınız var mı, yok mu? Basit bir soru" sözlerine karşılık Başkan, "Biz aleniyeti ihlal eden herhangi bir karar vermedik. Başsavcılıkla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duruşma savcısının değiştiği belirtildi. Savcının bugünlük gelmediği ve yerine vekaleten başka bir savcının bakacağı öğrenildi.

Duruşma Ali Sukas'ın avukatının savunmasıyla devam ediyor.

10.44 DURUŞMA BAŞLADI

Davanın dokuzuncu duruşması İBB iştiraklerinden Ağaç AŞ Genel Müdürü, tutuklu sanık Ali Sukas’ın avukatlarının savunmasıyla başladı.

10.35 İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna getirildi. Tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

10.20 TUTUKLU SANIKLAR İÇERİ ALINMAYA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar saat 10.20 itibarıyla jandarma eşliğinde salona getirilmeye başlandı. İzleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı.

10.19 İSİMLER BELLİ OLDU

Sözcü TV, duruşmaya alınmayacak beş vekilin isimlerini şöyle açıkladı.

Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Bahadır Erdem.

10.05 CHP'Lİ VEKİLLER SALONA ALINMAYACAK

İBB davasının dokuzuncu duruşması öncesinde, mahkeme heyetinin 5 CHP’li milletvekilinin adliye binasına girişine izin verilmeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Söz konusu isimler arasında yer alan İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer’in, duruşma salonu girişinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Özer, geçtiğimiz hafta mahkeme heyetiyle bir tartışma yaşamıştı. Tartışmada heyet, Özer'in vekil olmasına rağmen duruşmayı cübbesiyle avukatların yanından takip etmesine tepki göstermişti.

DÜN NE OLDU?

Duruşma, dün Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yarım kalan savunmasıyla başlamıştı. Savunmasının ardından Sukas’ın çapraz sorgusu tamamlandı. Ekrem İmamoğlu da Sukas’a sorular yöneltti. Ardından Sukas'ın ilk avukatı Kaptan Yılmaz’ın savunması dinlendi. Yılmaz, müvekkili Sukas hakkında iddianamede bulunan iddaların “dayanaksız” olduğunu savunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Kaynak: ANKA