İBB Davasında 72'nci Perde: Resul Emrah Şahan'dan Mahkemede 'Barış' Çağrısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan dev davanın 72'nci duruşması, sanık savunmaları ve tahliye talepleriyle tamamlandı. Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "örgüt lideri" sıfatıyla 2 bin 352 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugünkü oturumunda, tutuklu belediye başkanlarının ve iş insanlarının savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı yarına erteledi.

'17 AYDIR HÜCREMDE BU SORUYU SORUYORUM'

Duruşmada söz alan ve 17 aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi. Şahan, "Ben ne yaptım? Yetkim neydi? Bunların karşılığında şahsen ne elde etmişim? 17 aydır hücremde kendime aynı soruları soruyorum. Ne kendim için bir para ne de bir menfaat talep ettim. Ben sadece bana emanet edileni, kamunun menfaatini korumaya çalıştım. Şişli’nin hakkını savunduğum için tutuklanıyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

Şahan ayrıca, çöken hastane binasının ruhsat yetkisinin belediyede değil, bakanlıklarda olduğunu hatırlattı.

'TÜRK'ÜN KÜRT'LE, DEVLETİN YURTTAŞIYLA GÜVENE İHTİYACI VAR'

Savunmasının devamında Türkiye'deki güncel siyasi iklim ve liderlerin başlattığı sürece değinen Şahan, mahkeme salonundan tarihi bir çağrıda bulundu.

Meclisteki 11 partinin sorumluluk almasını çok önemsediğini belirten tutuklu belediye başkanı, "Bu kapıyı aralayan ilk adımın Sayın Bahçeli’den gelmesi, sürecin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmesi, DEM Parti'nin sorumluluk üstlenmesi ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in taban tepkisine rağmen sunduğu koşulsuz destek kolay kararlar değil. Bu cesareti ilk adımda bırakmayın. Türk’ün Kürt’le, iktidarın muhalefetle, devletin kendi yurttaşlarıyla yeniden güven ilişkisi kurmaya ihtiyacı var. Evleri yasa boğan acılar artık bitsin" ifadelerini kullandı.

İŞ İNSANI AYDÖNER: BEN ÇANTACI DEĞİLİM

Duruşmada tahliye talep eden bir diğer isim ise tutuklu iş insanı Bulut Aydöner oldu. Gizli tanık beyanlarıyla tutuklandığını savunan Aydöner, gerçekleştirdiği tüm işlemlerin tamamen yasal ve ticari olduğunu belirtti. Aydöner, "Ben çantacı veya emanetçi değilim. Kimseden talimat almadım. Şile'deki villa satışından elde ettiğim nakit parayı mevzuata uygun şekilde tapuda kullandım. Şirketim paravan değildir" diyerek tahliyesini istedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Tarafların savunmalarını ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 10.00’a erteledi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın temeli, 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık dev iddianameye dayanıyor. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu hakkında; rüşvetten ihaleye fesat karıştırmaya, suç gelirlerinin aklanmasından kamu zararına dolandırıcılığa kadar 18 farklı suçlama yöneltiliyor. İmamoğlu’nun dosyada yer alan 142 eylem gerekçesiyle toplamda 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA