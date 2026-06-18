İBB Davasında 5 Tahliye Talebi

Silivri'de cezaevi kampüsü içindeki duruşma salonlarında görülen İBB Davası'nda 53. güne girildi. Bugün aylık tutuk incelemesi yapılacak. Savcı 5 kişi için tahliye talep etti. Tahliyesi talep edilen isimler İş insanı Yunus Göçer, iş insanı Hasan Yalaz, İBB Çalışanı Erdinç Çolak, Medya AŞ. Eski Genel Müdürü Elif İpek Atayman ve iş insanı Alper Aydın oldu.

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İBB Davasında 5 Tahliye Talebi
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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin, 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı aylık tutukluluk incelemesi kapsamında 5 sanığın tahliyesini istedi.

SAVCILIK 5 TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık Gülten'in avukatının savunmasını tamamlamasının ardından cumhuriyet savcısı aylık tutukluluk incelemesi için görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklardan iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı Alper Aydın'ın bu aşamada tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

MAHKEMEYE ARA VERİLDİ

Mahkeme, aylık tutukluluk incelemesini değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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