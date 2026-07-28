İBB Davası Tutuklusu Ramazan Gülten’den Cezaevinden Duygusal Mesaj: 'Büyümeni Görüş Günlerinde İzledim'

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kent genelindeki kaçak yapılara karşı yürüttüğü mücadelede sembol isimlerden biri olan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden kızı Maya’nın ilk doğum gününü kutladı.

2023 yılında Salacak sahilindeki yasa dışı yapıların yıkımı esnasında saldırıya uğrayan ancak yürütülen İBB davasında 14 aydır özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirten Gülten, kızının büyüme evrelerini yalnızca kapalı ve açık görüşlerde takip edebildiğini sitemkar ve duygusal bir dille aktardı.

'HER DEĞİŞİMİNİ GÖRÜŞ GÜNLERİNDE KIYASLADIM'

Eşi Pınar Gülten’in riskli gebelik sürecine ve doğum anına, mahkemece reddedilen izin talepleri nedeniyle eşlik edemeyen Ramazan Gülten, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta kızının ilk yılına cezaevi duvarları arkasından tanıklık ettiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya.

Bugün bir yaşına girdin.

“Bu minnoş ne ara bu kadar büyüdü, hiç anlamadım.” cümlesini kuramıyorum. Çünkü her kapalı görüşte saçlarının ne kadar uzadığını, kıvrımlarını ve bakışlarındaki değişimi gördüm. Açık görüşlerde aldığın kiloyu, boyunun uzamasını, uykuya dalma süreni, dişlerinin çıkmasını, emeklemeni ve yürüme provalarını bir öncekilerle kıyasladım. En ufak değişimini bile kaçırmadım. Nasıl büyüdüğünü tam olarak bilemesem de ne kadar büyüdüğünü çok iyi biliyorum güzel kızım.

Geceleri anneni pek uyutmasan da bütün bunlara rağmen çok güzel büyüdün. Benim yokluğumda anneni hep gözettin, ona yoldaş oldun. Bu yüzden sana ayrıca bir teşekkür borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel kızım.

Yaş günü şiirin de doğduğun gün olduğu gibi, kızına hasret şair Ataol Behramoğlu’ndan gelsin:

“Çocuğum, sımsıcak uyumaktasın şimdi sen Tüyden ve sevinçten bir ırmaktasın şimdi sen Bir dağ suyu gibi kayalar içinden fışkıran Göklere, denizlere doğru büyümektesin şimdi sen."

Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya.



Bugün bir yaşına girdin.



“Bu minnoş ne ara bu kadar büyüdü, hiç anlamadım.” cümlesini kuramıyorum. Çünkü her kapalı görüşte saçlarının ne kadar uzadığını, kıvrımlarını ve bakışlarındaki değişimi gördüm. Açık görüşlerde aldığın kiloyu,… — Ramazan Gülten (@ramazangulten_) July 28, 2026

Kaynak: ANKA