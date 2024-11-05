İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Diplomasisi! Liderlerle Tek Tek Görüşüyor

Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne; sonrasında ise DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, harekete geçmişti. 'Kayyım' diplomasisinin startını veren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tüm liderlerden randevu istemişti.

Bu kapsamda İmamoğlu bugün liderler turuna başladı. İmamoğlu'nun ilk durağı partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel oldu. İmamoğlu, Özel ile görüşmek üzere Meclis'e geldi.

Özel ile görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

"Randevumuzun ilkini gerçekleştirdik. Özellikle kayyım uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu, memleketimizi itibarsızlaştıran, hatta bu uygulamaların başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temeli olduğunu dile getirdik. Bunun çözümünün Meclis'te olabileceğini ve bütün siyasi partilerle görüşme yapacağımızı ve bu hususta Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir önerimizin de olduğunu, bunun kanun çerçevesinde Meclis'te bir çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini söyledik. Kendileri de grup başkanvekillerimizi görevlendirdi. Meclis'te sürecin takipçisi olacaklarını ilettiler.

BAHÇELİ'NİN RANDEVU REDDİNE İLK YANIT

Biz istismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde ahlaklı, erdemli, sadece siyaset olarak değil; kişilik olarak da hayatımızı buna adamış bir pozisyondayız. Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere de girip çıkmayı iyi biliriz. Bu bizim ailemizde de, kişisel yaşamımda da, siyaset kültürümüzde de, Cumhuriyet Halk Partili olmanın kültüründe de var olan bir şey. Bundan asla kimse endişe etmemeli. Hatta bir adım ileri gideyim. Edemez de! Kişisel fikridir. Asla bize ne yapışır, ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme kısmı da kişisel fikridir. Ama gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Çünkü sonuçta TBMM çatısı altında bütün yerel yöetimleri temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği başkanı olarak -ki bunun için de haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını da savunacak kurum olan- herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir bu ziyaretler. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir ama ben randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun, kendileri düşünmeye devam eder inşallah."

GÜLTEKİN UYSAL İLE GÖRÜŞME

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Özel'den sonraki durağı Demokrat Parti oldu. İmamoğlu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi.

İmamoğlu'nun liderler turu şöyle ilerleyecek:

11.00 Özgür Özel

12.00 Gültekin Uysal

13.30 Ali Babacan

15.00 Ahmet Davutoğlu

16.00 Müsavat Dervişoğlu

17.00 Temel Karamollaoğlu

18.00 Ümit Özdağ

Kaynak: Gerçek Gündem