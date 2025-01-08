İBB Başkanı İmamoğlu Yargılanıyor! Mütalaa Açıklanması Bekleniyor

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yargılandığı ve savcının raporlu olması nedeniyle bugüne ertelenen duruşmada mütalaanın açıklanması bekleniyor.

İBB Başkanı İmamoğlu Yargılanıyor! Mütalaa Açıklanması Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla hakkında açılan davanın son duruşması 20 Kasım 2024 tarihinde görüldü.

İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edilen davada mütalaa bekleniyordu. Cumhuriyet savcısının raporlu olması nedeniyle duruşma bugüne ertelendi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 15.00'te görülecek olan duruşmada mütalaa açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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