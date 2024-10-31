İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'Esenyurt' Çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının artından İstanbullulara çağrıda bulundu. İmamoğlu, açıklamasında tüm İstanbulluları 16.00’da Esenyurt Meydanı’na çağırdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'Esenyurt' Çağrısı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak, yerine kayyım atanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir çağrı geldi.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tüm İstanbulluları 16.00’da Esenyurt Meydanı’na davet etti.

İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez.”

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