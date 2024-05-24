İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘300 yeni otobüs'’ tepkisi: "İstanbullu, kendisini cezalandıranların biletini sandıkta kesti"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli Garajı’ndan sonra en büyük hizmet alanı olacak İETT Sultangazi Garajı'nın açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, önceki görev süreleri döneminde 252 metrobüs ve 293 yeni otobüsü, zor ekonomik şartlar altında İstanbul’a kazandırdıklarını hatırlattı.

''İETT, GÜNDE TAM 5 MİLYON KİŞİYİ TAŞIYOR''

''2019-2023 yılları arasında ulaşım noktasında, yoğunluk ve trafikle ilgili endekslerde çok önemli bir seviyeye yükselmesi yaşadığımızı, uluslararası ölçüm kriter ve kurumlarının yaptığı ölçümlerde, ulaşım yoğunluğunda, ne yazık ki en ön sıralardayken, şimdi bu yoğunluğu ciddi anlamda hafifletmiş ve ciddi yol almış durumdayız, 34. sıraya kadar gerilemiş durumdayız” bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu iyi bir şey. Tabii bu ivme devam etmeli. İyileşme, hızlanarak devam etmeli. Özellikle bu aktörlerimizin, yani ulaşıma katkı sunan aktörlerimizin başında da 153 yıllık İETT gelmekte. Şehrimizin her noktasında, sadece İETT, günde tam 5 milyon kişiyi taşıyor. 5 milyon insanımıza yolculuğunda, seyahatinde hizmet veriyor. Yani İETT'nin otobüsleri, günde 1 milyon 255 bin kilometre yol kat ederken, dünyanın etrafında da tam 32 kez tur atıyor. Tabii İETT'nin işletme büyüklüğü kadar, yeni yatırımları da çok önemli. Bu anlamda 252 tane metrobüs, 293 tane de otobüsü, bu zor dönemde birçok sıkıntıların yaşandığı 5 yıllık süreçte filomuza kattık. Biliyorsunuz; daha göreve gelir gelmez, bir 300 otobüsü daha farklı imkanlarla ya da daha uzun vadeli ödeme planlarıyla filomuza katma arzumuz olmuştu. Düşünün ki; o imkanların bile engellendiği ve 300 otobüsün, bugün itibariyle, 2021 yılında başvurduğumuz ve hala cevabı bile yazılmayan; ki o da olsa farklı fırsatlarla, uzun vadeli kredi imkanlarıyla, 300 otobüs daha alma imkanımız olabilirdi. Ama üzülerek ifade edeyim ki, dönem dönem bu tür engellemeleri, kendilerine siyasi manevra ya da siyasi bir hamle olarak gören yöneticilere diyorum ki; bundan vazgeçin. Halkımız, bu konuda cezalandıranı değil, cezalandırılanın farkında olduğunu gösterdi. Esasen bu imzanın atılmayarak, 300 yeni otobüsün alınmaması konusunda İstanbul halkının cezalandırıldığını görerek, sandıkta bileti kesti."

“SİYASET, HİZMET YARIŞIDIR”

Siyasetin hizmet yarışı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ''Siyaset, iş yapana engel olma alanı asla değildir. Bu yönüyle ama bu 300 otobüs ama diğer ulaşımla ilgili atmak istediğimiz her adımda, engel değil, bir işin önünü açmak hem kamu yöneticiliği sorumluluğudur hem de siyasi etik açısından da gereklidir. Bu anlamda umarım, özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında bu huylarından vazgeçenler olur” dedi.

Kendi yönetim dönemlerinde İETT’nin birçok yeni ve önemli işlere imza attığına işaret eden İmamoğlu, ''Tüm özel halk otobüslerinin -ki o otobüslerin sivil toplum kuruluşları, yöneticileri, kooperatifleri, şirketlerinin yöneticileri de burada; onlara da bu hizmet yolculuğunda teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz- hepsini İETT bünyesine alarak, bir hizmet standardı üretme konusunda büyük ve yoğun bir çaba gösterdik. Bugün artık halk otobüslerinin içerisinde, özellikle performanslarına dönük, biletle ilgili ya da hatla ilgili, yolcu sayısı değil de performanslarına dönük kilometre üzerinden ölçümle haklarını elde etmesi gibi, İstanbul'a ve İstanbulluya yakışır bir yöntemi hayata geçirdik'' diye konuştu.

''BUNLARIN HEPSİ DEVRİM GİBİ İŞLER''

Bunların hepsi devrim gibi işler” işler diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

''İETT bünyesinde, ilk kez kadın şoförler görev alıyorlar ve çok da başarılı işlerini yerine getiriyorlar. Bugün 155 kadına ulaştı İETT'de görev yapan otobüs şoförlerimiz. İETT genelinde kadın çalışan sayısı ise, yüzde 85 arttı. Kadın yönetici sayısı ise 3 kat arttı. İstanbul'da kapalı durak oranını, yüzde 35’ten yüzde 48’e çıkarttık. Yeni imalatlarımız devam ediyor. İlk kez, 39 ilçenin tamamında hizmet vermeye başladık. Bugün İstanbul'un tamamında, maksimum her 500 metrede İETT durağı olan bir kurumuz. Geçmişte ne yazık ki milyonlarca euroya satın alınan ve çürümeye terk edilen metrobüs alımlarının yerine, İETT bugün her adımda, her alanda titiz, teknolojik gelişmeleri takip eden, en doğru adımın atılmasına gayret eden bir anlayışla yolculuğuna devam ediyor."

Kaynak: ANKA