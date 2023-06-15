Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor: Gazeteciler binaya alınmıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın Soylu döneminde yaptığı ihbar üzerine hakkında açılan davada bugün hakim karşısına çıkıyor.

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Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor: Gazeteciler binaya alınmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıkıyor.

Büyükçekmece Başsavcısı’nın talimatıyla gazeteciler İmamoğlu davasının görüleceği ek hizmet binasına gazeteciler sokulmuyor. Adliyenin girişinde özel güvenlik görevlisinin “İçerideki gazeteciler de çıkartılacak” dediği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın Soylu dönemindeki ihbarı üzerine geçtiğimiz ocakta bir dava daha açılmıştı.

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İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İddianamede İmamoğlu hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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