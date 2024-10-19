İBB, Anadolu Yakası Tramvayı İçin ÇED Sürecini Başlattı

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İstanbul’un Anadolu Yakası'ndaki raylı sistem ağını tamamlayacak olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı için İstanbul Valiliği’ne ÇED başvurusunda bulundu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, “Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı”, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2027 yılında işletmeye alınması öngörülüyor.

YAYA ÖNCELİKLİ PROJE

Proje bedelinin 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL olacağı öngörülen yeni tramvay hattı ile ilgili olarak tanıtım dosyasında şu değerlendirme yapıldı:

“Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nın geçtiği koridor mevcut durumda otobüs ve minibüs hatları ile hizmet verilen toplu taşıma yolculuk taleplerinin yoğun olduğu bir ulaşım koridorudur. Tramvay koridoru boyunca yapılacak olan cadde düzenlemesiyle araç yoğunluğunun ortadan kaldırılarak, yaya kullanımı öncelikli, insan odaklı, çevreci ve sürdürülebilir bir cadde tasarımı hedeflenmiştir. Bu çerçevede Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Projesi, sadece bir raylı sistem projesi olmayıp cadde bütününde bir düzenlemeyi hedeflemektedir.”

RIHTIMDAKİ DURAKLAR KALDIRILACAK

Yeni tramvay hattı için, açılış yılında 55 aracın satın alınması gerektiği vurgulanan raporda, tramvay araçlarının ihaleye çıkıldıktan 18 ay sonra gelebileceğine dikkat çekildi. Hattın inşaatına “ÇED Gerekli Değildir” belgesi ve diğer tüm izinlerin alınmasından sonra başlanacak. Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı’nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda şöyle dendi:

“Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır.”

Kaynak: ANKA