Husumetli Aileler Arasındaki Kavgada Sandalyeler Havada Uçuştu

Iğdır'da, husumetli aileler arasında bir kahvehanede çıkan sandalyeli kavgada, çok sayıda kişi yaralandı. Halfeli Caddesi'nde gerçekleşen olayda, taraflar arasında tartışma büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Husumetli Aileler Arasındaki Kavgada Sandalyeler Havada Uçuştu

Iğdır’da merkez Halfeli Caddesi'nde kahvede husumetli aileler karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kahve içinde büyüyen kavgada taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırdı. Birçok yaralının olduğu kavgayı vatandaşlar ve ihbar üzerine giden polisler ayırdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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