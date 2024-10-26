Husumetli Aileler Arasındaki Kavgada Sandalyeler Havada Uçuştu
Iğdır'da, husumetli aileler arasında bir kahvehanede çıkan sandalyeli kavgada, çok sayıda kişi yaralandı. Halfeli Caddesi'nde gerçekleşen olayda, taraflar arasında tartışma büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.
Iğdır’da merkez Halfeli Caddesi'nde kahvede husumetli aileler karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kahve içinde büyüyen kavgada taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırdı. Birçok yaralının olduğu kavgayı vatandaşlar ve ihbar üzerine giden polisler ayırdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA