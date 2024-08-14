Husumetli Aileler Arasında Kanlı Kavga: Ölü ve Yaralılar Var

Kastamonu'da husumetli iki aile arasında çıka,n kavga cinayetle bitti. Bıçakların çekildiği kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Husumetli Aileler Arasında Kanlı Kavga: Ölü ve Yaralılar Var

Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde dün gece saatlerinde, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Yılmaz Fayiz ise bıçaklandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yılmaz Fayiz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Fayiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fayiz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Cide ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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