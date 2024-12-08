Hüsnü Mahalli’den Çarpıcı İddia: 'Şam, Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Yönetilecek'

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş geçtiğimiz günlerde yeniden hareketlenmesinin ardından 61 yıllık rejim sona erdi. İlerleyişini sürdüren muhalif güçler, son olarak başkent Şam'ı da kontrol altına aldı. Şam'ın düşüşüyle birlikte 61 yıllık Esad rejiminin sonu gelmiş oldu.

'LİBYA'DA, IRAK'TA, SOMALİ'DE TÜRK ORDUSU VAR'

Tele1'de Forum Hafta Sonu isimli programda canlı yayında konuşan ve Suriye ile ilgili analizleriyle bilinen Hüsnü Mahalli, Irak'ta, Libya'da, Somali'de Türk ordusunun bulunduğunu söyledi.

Mahalli daha sonra Şam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetileceğini de öne sürdü.

'ERDOĞAN EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAK'

Mahalli son olarak, "Büyük ihtimalle ya da önümüzdeki hafta bunu fantezi olarak söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan atlayıp Şam’a gidecek. Emevi Camii’nde namaz kılacak." ifadelerini kullandı.

Hüsnü Mahalli'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Türkiye tırnak içinde yayıldıkça yayılıyor Osmanlı mantığıyla. Libya’da, Irak’ta, Somali’de Türk ordusu var. Şam zaten artık Erdoğan tarafından yönetilecek. Büyük ihtimalle ya da önümüzdeki hafta bunu fantezi olarak söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan atlayıp Şam’a gidecek. Emevi Camii’nde namaz kılacak.

Kaynak: TELE1