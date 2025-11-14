Huriye Helvacı ve Oğlunun Ölümünde Kritik Delil Bulundu! Tüm Gizem Çözülecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Anne ve oğlunun cansız bedenlerine 11 Kasım’da Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ulaşılmıştı. Küçük Osman’ın bedeni şelale tabanında bulunurken, Huriye Helvacı'nın cenazesi oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında tespit edilmişti.

ŞÜPHELİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE

Olayla ilgili yapılan incelemelerde şüpheler, Helvacı'nın son günlerinde sık sık görüştüğü belirtilen eski enişte Mustafa Uzun üzerinde yoğunlaştı. Uzun’un ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekerken, savcılık talimatıyla kendisine elektronik kelepçe takılması kararı verildi.

KAYIP TELEFON ORMANDA BULUNDU

Soruşturmayı yürüten İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp eşyalara yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Huriye Helvacı’nın kayıp cep telefonunu Köseali köyündeki ormanlık bölgede buldu. Diğer eşyaların tamamına ulaşıldığının tespit edilmesi üzerine bölgede yürütülen arama faaliyetleri sonlandırıldı.

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

