Hükümetten Yeni Düzenleme: Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Yolda

AKP hükümetinin TBMM'ye sunacağı yeni yasa teklifinde, elektronik sigara ticareti yapana, bulundurana ve içkinin alkol derecesini damıtarak yükseltenlere hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca, alkol ve alkollü içki ticaretinin Tarım Bakanlığı tarafından sağlanacak elektronik sistem üzerinden yürütmeyenlere 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

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Hükümetten Yeni Düzenleme: Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Yolda

Türkiye’de satışı yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanımı her geçen gün artıyor. Elektronik sigara özellikle gençler arasında çok popüler. AKP hükümetinin TBMM'ye sunacağı yeni yasa teklifinde, elektronik sigara ticareti yapana da bulundurana da hapis cezası var.

Hükümetten Yeni Düzenleme: Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Yolda - Resim : 1

Meclis gündemine getirilecek yasa teklifine göre, tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sigara paketlerinde olduğu gibi makaronda da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Oran sigara kâğıdı ve filtresi için yüzde 65 olacak. Makaron, sigara kâğıdı ve filtresi düz ve standart pakette satılacak. Nargilelerin üzerinde resimli ve yazılı uyarılar olacak. Uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek.

Hükümetten Yeni Düzenleme: Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Yolda - Resim : 2

10 MİLYON LİRA CEZA

Etil alkolü amacı dışında, ticari amaçla kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Etil alkole aroma katanlara bir milyon lira para cezası öngörülüyor.

Şahsi tüketim için bile olsa izinsiz damıtarak alkol seviyesinin artırılması yasaklanıyor. Buna uymayanlara da üç yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanıyor.

Alkollü içkileri çağrıştırabilecek hiç bir işaret, resim, alamet hiçbir yerde bulundurulamayacak. Fermente ve distile alkollü içki markası birbirlerinin yerine kullanılamayacak.

Alkol ve alkollü içki ticaretinin Tarım Bakanlığı tarafından sağlanacak elektronik sistem üzerinden yürütmeyenlere 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Fiilin beş yıl içinde tekrarlanması hâlinde üretim ve ithalat faaliyetlerine dair belgeler iptal edilecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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